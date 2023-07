Napoli, rinnovo di Osimhen: salta l’incontro tra De Laurentiis e l’agente

98 Visite

Le entrate non sono l’unico tema caldo in casa partenopea, che continua ad essere impegnata sul fronte del rinnovo di Victor Osimhen.

Occorre infatti blindare l’attaccante nigeriano con un aumento dell’ingaggio per evitare che le big d’Europa lo convincano ad accettare una loro proposta. L’agente del giocatore, Roberto Calenda, nella giornata di oggi, 31 luglio, si trovava a Castel Di Sangro ma, come riportato da gianlucadimarzio.com, non ha incontrato il presidente De Laurentiis.













