Marano, Via Annunziata nella morsa del degrado. De Stefano: “Morra se ci sei batti un colpo”

162 Visite

“La situazione delle strade a Marano di Napoli, in particolare via Annunziata, ha raggiunto livelli critici, suscitando l’indignazione e il malcontento dei cittadini locali. Per oltre 20 giorni, i residenti hanno fatto ripetuti reclami alla polizia municipale e alla nettezza urbana, chiedendo un intervento tempestivo per migliorare le condizioni pietose della strada.

Tuttavia, fino ad oggi, non hanno ricevuto alcuna risposta concreta e il disagio causato dalla pessima situazione delle strade continua a peggiorare. Rifiuti accumulati e un generale stato di abbandono stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini, i quali vedono compromessa la sicurezza e la vivibilità del loro quartiere. Di fronte all’apparente immobilismo delle autorità comunali, i cittadini si sono rivolti al consigliere Salvatore De Stefano, sperando che possa dare voce alle loro richieste e fare pressione affinché la situazione venga finalmente risolta. Il consigliere De Stefano si è dichiarato solidale con i cittadini e ha promesso di fare tutto il possibile per portare la questione all’attenzione delle istituzioni competenti. Ci auguriamo che che il Sindaco possa prendere in carico la situazione e che il quartiere di via Annunziata possa tornare ad essere un luogo vivibile e sicuro per tutti i suoi residenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS