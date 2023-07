NAPOLI. DA COMUNE STOP PER 3 ANNI A NUOVE FRIGGITORIE IN CENTRO  STORICO. VITELLI (PD): “PUNTO DI PARTENZA PER TUTELARE LAVORATORI E  ATTIVITA’ STORICHE”

177 Visite

“Gli ultimi anni, ma soprattutto gli ultimi mesi hanno messo Napoli di

fronte a un bivio, circa la questione dehors, tavolini e attività di

food & beverage: alzare la testa, cercare di diventare un modello da

esportare o restare nel caos senza regole. Con le delibere di oggi

l’amministrazione Manfredi completa un primo tentativo di gestione e

pianificazione, tanto più importante perché condiviso con associazioni

di categoria, municipalità, soprintendenza e Regione”. Questo il

commento di Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli del

Partito Democratico e vicepresidente dell’Osservatorio UNESCO sulla

delibera che impone il blocco, per i prossimi tre anni, a nuove

pizzetterie, spritzerie e friggitorie nel Centro storico Unesco di

NAPOLI e nelle buffer zone (fasce di rispetto) di Vomero e Chiaia.

“Si è lavorato cercando di soddisfare tre esigenze fondamentali –

precisa Vitelli – tutelare i diritti di chi ha deciso di vivere in

aree tra le più affascinanti della nostra città; fare in modo che chi

ha investito possa continuare a lavorare nel migliore dei modi, dopo

anni in cui il commercio si è sviluppato senza regole; garantire ai

turisti un’esperienza che valorizzi questi luoghi, difendendone

l’identità storica. A questo però aggiungere altre due necessità da

soddisfare: dovremo invertire finalmente quella tendenza che negli

ultimi dieci anni ha stroncato tante attività commerciali storiche e

artigianali, e in parallelo fare in modo che chi opera in quelle zone

sia sempre più attento agli obblighi fiscali, di legge e nei confronti

dei lavoratori, promuovendo un commercio redditizio con operatori di

qualità”.

