Sorrento: Ncc, Taxi e “navette abusive” nel mirino dei controlli dei carabinieri

Una delle mete turistiche più visitate al mondo. La cittadina costiera della penisola sorrentina – tra le più invidiate del globo – nasce di fronte alla baia di Napoli sulla scogliera che la separa dal suo affollato porticciolo.

Sorrento, famosa per il suo panorama e per piazza Tasso, ha raggiunto in un anno 2 milioni e 680mila presenze (dati Istat relativi all’anno 2022 n.d.r.) e in questo periodo ovviamente i turisti aumentano drasticamente. I carabinieri della locale compagnia lo sanno bene e si impegnano quotidianamente per garantire sicurezza e relax ai tantissimi visitatori. Uno dei maggiori fenomeni nella lente di ingrandimento dei controlli dell’Arma è senz’altro il controllo del flusso turistico e degli spostamenti effettuati dai turisti da una località all’altra che debbono essere svolti nella totale sicurezza. Per questo motivo i Carabinieri hanno voluto approfondire il tema delle “navette abusive” e aumentare i controlli, specie nei confronti di autisti di Taxi e NCC indisciplinati che effettuano un servizio di trasporto persone senza alcuna autorizzazione.

In pochi giorni – neanche una settimana – sono stati controllati 190 veicoli mentre stavano trasportando turisti. I carabinieri hanno trovato 3 autisti abusivi e 5 veicoli scoperti della prevista revisione. Non solo attività illegali ma anche normalità dei comportamenti e sicurezza alla guida nel mirino dei controlli dei militari che hanno sanzionato 3 “navette” in sosta non consentita e 28 autisti che non indossavano le cinture di sicurezza.

