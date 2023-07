137 Visite

Ladri scatenati nella periferia di Marano. Irruzione, nella notte, in un negozio adibito alla vendita di prodotti e cure per animali. Non è al momento chiaro se i banditi siano riusciti nel loro intento o se si tratti solo di un tentativo. Serranda divelta. Sul posto i carabinieri della locale compagnia. Seguiranno aggiornamenti.













