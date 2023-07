Marano, gioielliere minaccia ausiliario della sosta: forze dell’ordine sequestrano un’arma

338 Visite

Sono dovuti intervenire agenti della municipale e carabinieri, nella giornata di ieri, per calmare un commerciante, un gioielliere da quanto si apprende, che ha minacciato un ausiliario della sosta. L’uomo avrebbe proferito frasi minacciose e intimidatorie che hanno spinto l’operatore ad allertare le forze dell’ordine. I vigili, supportati dai carabinieri, hanno sequestrato l’arma in possesso del gioielliere (regolarmente dichiarata), forse adirato dopo aver rimediato una contravvenzione. Denunciato per minacce, è stato segnalato alla prefettura che dovrà eventualmente valutare se ritirare il porto d’armi.













