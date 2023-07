IL CONSIGLIO REGIONALE SI RIUNIRA’ PER IL QUESTION TIME TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA E BONIFICHE

105 Visite

La destinazione del fondo di € 27.181.993.52, previsto dal

disegno di legge di assestamento del Bilancio di previsione 2023/2025, per il

termovalorizzatore di Acerra, l’adempimento degli impegni regionali in tema di

bonifica per il territorio di Acerra: sono tra le interrogazioni, a firma della consigliera

Vittoria Lettieri (De Luca Presidente), che verranno discusse nel Question Time in

Consiglio Regionale della Campania che si terrà il 26 luglio dalle ore 11 alle 13.

Inoltre, saranno discusse le interrogazioni sulla “Trasparenza in materia di attività di

controllo e vigilanza sulle attività di formazione autofinanziata” del consigliere

Nunzio Carpentieri (FdI), sullo “Stato di avanzamento progetto per Crypta

Neapolitana” e sulle “Tempistiche e consegna delle chiavi dell’impianto dello stadio

Collana” della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), sul “Governo delle liste di

attesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, criticità” della consigliera Valeria

Ciarambino (gruppo misto), sull’ “Utilizzo della graduatoria afferente il concorso

pubblico per dirigente ingegnere/architetto dell’Napoli 2” del consigliere

Francesco Iovino (Italia Viva), sul “Caso della farmaceutica a Camerota, dispensari

farmaceutici di natura ordinaria” del consigliere Francesco Cascone (gruppo misto).













