GRANDE SUCCESSO PER IL CAMPO ESTIVO “NAPOLI EST…ATE: CHE BELLEZZA”

Grande successo per l’evento conclusivo del campo estivo “Napoli EST…ate: che bellezza”, che si è svolto mercoledì 19 luglio, presso l’IC 46 Scialoja Cortese di Napoli. A condurre abilmente è stata la giornalista Filomena Carrella.

Le attività del campo si sono svolte nei plessi Scialoja e Cortese per una durata di 70 ore e coinvolgendo 142 alunni, di cui 11 in situazione di disabilità; esse sono state realizzate con il supporto di 7 associazioni del territorio, di cui 2 hanno offerto il loro contributo a titolo gratuito e volontario.

L’evento finale si è aperto con il saluto della Dirigente scolastica, professoressa Rosa Stornaiuolo, che ha precisato che “la finalità del campo è stata innanzitutto quella di contrastare la dispersione scolastica preliminarmente coinvolgendo i bambini ed i ragazzi in attività fortemente motivanti che li inducono a considerare la scuola come un luogo amico e nello stesso tempo potenziando gli apprendimenti di base per limitare fortemente il Summer Learning Loss, ovvero quella perdita di competenze che si registra in seguito a una lunga interruzione della frequenza scolastica, soprattutto nelle aree più fragili dal punto di vista socio-economico. Il filo rosso di tutte le attività è stato anche quest’anno quello della Bellezza ed i ragazzi sono stati sollecitati a rintracciarla proprio a Napoli est, luogo che spesso viene citato per il degrado socio-ambientale”.

Alla serata finale sono intervenuti l’Assessore all’Istruzione ed alle famiglie del Comune di Napoli, Prof.ssa Maura Striano, che ha ribadito l’importanza di fare rete anche nell’organizzare i campi estivi, preziosa opportunità per gli studenti e le famiglie; il Presidente della 6^Municipalità, dott. Sandro Fucito, che ha ribadito l’importanza di proseguire anche al di fuori della scuola le efficaci azioni educative messe in campo; il Presidente dell’Associazione Il Tappeto di Iqbal , infine, che si è dichiarato contento di prendere parte alla manifestazione e di aver potuto contribuire animando la serata con simpaticissimi giovani trampolieri del quartiere di Barra creando ponti tra i diversi quartieri.

Con canti, coreografie e video gli allievi, guidati da docenti fortemente motivati e competenti, hanno mostrato agli ospiti quanto realizzato nei seguenti 14 moduli finanziati con fondi del Programma regionale Scuola Viva, dei PON FSE, del MOF:“A tutto Coding!”,Leggere in bellezza”, “Beauty of moving”,“Che bello riciclare!”, “La voce in scena”, “Liberi in città”, “Con le mani in pasta per il ben-essere”, “Green corner per il ben-essere…”,“Web radio”, “Movielab: laboratorio di cinema”, “Parlami di rap”, “Sport e ben-essere…”,“Officina di Robo…coding” e “Napoli EST…ate in digitale”. Ma non finisce qui…le attività continueranno coinvolgendo i genitori in uscite conviviali e serate sotto le stelle perché il contrasto della dispersione scolastica richiede una strategia complessiva, pluriennale e multilivello.













