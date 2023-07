Marano, chiude Terranostranews. Izzo: “Gravissima perdita per il territorio, occorre far quadrato”

145 Visite

La chiusura di una testata giornalistica é sempre un evento triste per la vita democratica di un territorio e/o città. Quando poi si parla di un territorio o città a rischio sotto il profilo della legalità, dove per anni vi è stata una commistione tra malavita e alcuni spezzoni della vita politica locale, come sta vendendo fuori dalle inchieste giudiziarie non si può immaginare la chiusura di un giornale voce libera della società civile. Chiudere definitivamente la testata giornalistica che per anni ha assunto il compito di controllo della vita democratica socio -culturale-politica e di denuncia sarebbe un vero delitto verso la tanto agognata normalità. In un territorio dove il termine normalità viene spesso sostituito con il termine inciucio, incoerenza, perdita dei valori sociali, politici e umani che é l’anticamera della perdita assoluta della dignità umana, la voce di un giornale non può morire. E tutti i cittadini che mirano alla legalità sul territorio devono far sentire la loro voce a tutela di questo presidio di legalità e fare quadrato attorno ai responsabili del giornale affinché non si sentano soli.

Michele Izzo giornalista pubblicista













