Marano, tabelle ditte interdette o non dichiarate: nuove rimozioni. Municipale in azione

Tabelle di ditte interdette per mafia, tabelle commerciali abusive, mai dichiarate: sono riprese stamani le operazioni di rimozione della polizia municipale di Marano. Le attività erano state avviate nei mesi scorsi, poi c’era stata un’interruzione dovuta alle continue vicissitudini interne al comando. Ora la ripresa. A breve si attendono interventi anche sul fronte dei passi carrabili e dell’abusivismo edilizio, con nuovi casi all’attenzione degli agenti, ancora alle prese con le criticità e carenze in organico. Prima cosa da fare, neo sindaco Morra: riportare a Marano l’agente impegnato a Napoli nord e individuare nuove risorse. L’abusivismo edilizio e i reati ambientali non possono essere perseguiti con poche unità in servizio.













