Arzano – Emergenza rifiuti: opposizioni all’attacco. Chiesto consiglio comunale monotematico

La città è piena di Rifiuti, ratti e insetti. L’aria è irrespirabile e a far precipitare la situazione lo sciopero indetto dalle maestranze di cantiere dell’igiene urbana gestita in città dal Consorzio Gema. E anche se lo sciopero indetto è rientrato e la raccolta avviata, a scendere in campo il capogruppo di Arzano Viva, Luigi De Rosa (nella foto). “La situazione è fuori controllo da parte dell’amministrazione Aruta e dell’assessore ai Rifiuti Tramontano. Avevo preannunciato che tale emergenza si sarebbe verificata già nello scorso consiglio del 12 Giugno. L’amministrazione Aruta pretendeva, senza alcun ordine di servizio nei confronti della società Gema – quindi senza rispettare il calendario di raccolta- che venisse raccolta l’indifferenziata tutti i giorni, questo è il motivo principale per cui la percentuale di raccolta differenziata è sempre stata bassa ad Arzano e soprattutto i cittadini si sono disabitati ad effettuare la raccolta”. De Rosa ci va giù duro: “Non hanno fatto una vera sensibilizzazione nei confronti dei Cittadini e non hanno avviato successivamente seri controlli per reprimere gli incivili. Richieste fortemente evidenziate anche dagli operatori ecologici i quali da anni lavorano per tenere la città pulita nonostante non vengano loro riconosciuti i giusti inquadramenti. Bisogna immediatamente autorizzare una raccolta straordinaria per pulire l’intera città ed immediatamente il Sindaco deve avviare una seria sensibilizzazione oltre a coadiuvare il lavoro degli operatori ecologici con la Polizia Locale e verbalizzare i trasgressori sia le singole abitazioni, sia i Condomini. Come Opposizione abbiamo chiesto con urgenza la convocazione di un Consiglio comunale monotematico. Il sindaco Cinzia Aruta,l’assessore Tramontano e l’intera maggioranza – stigmatizza il consigliere De Rosa -, non hanno visione, dimostrano quotidianamente di non saper amministrare un Comune come Arzano, semplicemente sono inadeguati per il ruolo che rivestono. È il caso che prendano seriamente in considerazione di rimettere il Mandato”.













