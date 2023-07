Prestiti garantiti da Stato per ristrutturare yacht, 4 indagati e maxi sequestro

Finanziamenti garantiti dallo Stato non per risanare l’azienda in crisi ma per ristrutturare il loro yacht da noleggiare via web, compreso di personale, per 2.500 euro al giorno: è quanto ha scoperto il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di indagini sul fallimento di una società di Caivano (Napoli) titolare di un noto marchio di prodotti farinacei.