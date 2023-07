Onorificenze al Merito della Repubblica per il questore Alberto Francini e per il colonnello Romano

144 Visite

Onorificenze al Merito della Repubblica per il questore Alberto Francini già dirigente del Commissariato di Giugliano e per il colonnello dell’Esercito Italiano Ing. Vincenzo Romano, comandante B.S.G. (Base Support Group Commander) del JFC Naples di Giugliano in Campania. Alberto Francini, nominato Ufficiale al Merito della Repubblica, figura emblematica nella lotta alla diffusione della cultura della legalità, membro della commissione prefettizia durante la gestione commissariale del Comune di Marano. Già dirigente del Commissariato di Giugliano, arrivò a Marano nel 2003, nell’ambito della commissione d’accesso e indagò sull’amministrazione Bertini, per poi tornare nel comune a nord di Napoli come Sovraordinato prefettizio. In pensione dallo scorso anno, il suo ultimo incarico è stato quello di Commissario Straordinario al Comune di Lona Lases. Prima era stato questore a Trento, Lecco, Pisa, Catania e Campobasso. Napoletano, sposato con tre figli di cui una funzionaria Inps, è in polizia dal 1983. Il Colonnello dell’Esercito Italiano Ing. Vincenzo Romano, sposato con due figli, 56 anni, napoletano, prima di approdare alla Base del JFC Naples di Giugliano in Campania, ha partecipato a diverse missioni di pace in Bosnia, Kosovo e ricoperto incarichi di comando al JFCNP Nato, quale responsabile Difesa Cyber defence. E’ stato inoltre al comando del Reggimento gestione Aree di transito di Bellinzago Novarese e al Primo Corpo d’Armata Tedesco – Olandese in Germania con incarico di Staff Officer Movimenti. Romano è stato insignito del titolo Cavaliere. Altro nome di rilievo, tra gli insigniti, quello del questore di Cosenza Michele Spina, simbolo della lotta alla camorra, alla guida dei commissariati Secondigliano e Scampia, all’epoca della faida. A lui si devono numerosi successi nello smantellamento delle piazze di spaccio più grandi d’Europa e arresti eccellenti, ai vertici dei clan. Nel 2018 è stato nominato Dirigente Superiore della Polizia di Stato andando a ricoprire l’incarico di Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria della Campania. Qui ha ideato e sperimentato un dispositivo di prevenzione e sicurezza perimetrale. A Cosenza è arrivato dopo essere stato al timone della questura di Latina. Per lui è arrivata la nomina ad Ufficiale al Merito. Un altro importante riconoscimento come Ufficiale al Merito della Repubblica è stato consegnato al Dott. Gaetano Romano, Luogotenente dei Carabinieri carica speciale, in servizio al Comando Legione di Napoli e al medico Paolo Monorchio della Croce Rossa Italiana di Napoli. Tra i premiati alla prestigiosa onorificenza di Commendatore, spicca il nome del viceprefetto vicario Gaetano Cupello della Prefettura di Napoli. Le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, sono state concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e consegnate dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, nell’ambito della cerimonia di consegna programmata dal rappresentante del Governo.

Di Angelo Covino













