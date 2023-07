Marano-Mugnano, voli a bassa quota e inquinamento. Qual è lo stato dell’arte chiedono i cittadini. “Morra che sta facendo?

121 Visite

Gentile direttore, torno a scrivere per il problema del sorvolo dell’abitato di Marano da parte degli aerei che decollano da Capodichino e diretti verso Nord. Basta collegarsi al sito FLIGHTRADAR 24 per rendersi conto che il sorvolo avviene a non più di 500/600 metri di altezza con conseguente intollerabile inquinamento acustico e ambientale. E ciò dalle sei di mattina fino a mezzanotte. Ho letto sul sito da lei diretto, in data 25 giugno scorso, della nascita di due comitati nati allo scopo di affrontare e risolvere questo problema. E’ noto cosa stiano facendo? E ancora, Il neo sindaco Morra , che lei sappia, è al corrente del problema e ha intenzione di intervenire per quanto gli compete?

Cordiali saluti

UGO MASSA













