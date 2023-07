Adl presenta le nuove maglie: “Siano il simbolo del rinascimento”

67 Visite

“Queste maglie siano il simbolo del rinascimento. Oggi per la prima volta non siamo qui semplicemente per presentare la nuova maglia, ma anche per lanciare il nostro nuovo manifesto. Io dico: “A new era from Naples in the world”. Noi viviamo la nostra squadra e la nostra maglia, in modo viscerale. Avete visto la bellezza della città ma anche della Regione Campania che ha dei veri e propri gioielli, come Capri, la Costiera Amalfitana e Ischia. Allora, l’inizio di una nuova era dopo 33 anni d’attesa, di un intero popolo napoletano. Lo scudetto è tornato a Napoli. Ancora oggi se ne parla. E ancora oggi ci sono degli addobbi. Io spero di poter far bene quest’anno, ho preso un grande allenatore. E credo che possa continuare a far bene il lavoro del suo predecessore, Spalletti”. Con queste parole, il Presidente Aurelio De Laurentiis presenta a bordo della MSC World Europa le magliette dei Campioni D’Italia per la stagione 2023/2024.













