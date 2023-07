Napoli, arrestato uno dei minori che ha attentato la vita al bagnino

186 Visite

Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli si comunica che, questo pomeriggio, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore gravemente indiziato del tentato omicidio di un uomo avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di Marechiaro.

In particolare, al culmine di una lite avvenuta per futili motivi, il minore avrebbe colpito con due fendenti la vittima, tuttora ricoverata in prognosi riservata

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile, dall’UPG e dal Commissariato di P.S. San Carlo Arena hanno consentito di identificare e fermare il probabile autore.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.













