Villaricca, Per le persone e la comunità in cammino in vista delle amministrative. Di Nardo tra i papabili candidati sindaco

“Il 14 luglio la Rete politica Per le Persone e la Comunità terrà il suo primo incontro pubblico a Villaricca. Promosso dal coordinamento territoriale guidato da Tommaso Di Nardo, l’evento ospiterà il segretario di PER Peppe Irace e il Presidente di PER, nonchè sindaco di Villaricca dal 1996 al 2001, Nicola Campanile. Prevista anche la testimonianza della coordinatrice di Per Torre del Greco, neoeletta consigliere comunale, Pina di Donna. Per Villaricca invita tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro che si terrà nel Teatro Don Mauro presso la parrocchia S. Pasquale B. di Villaricca a partire dalle ore 20 di venerdì 14 luglio. Per Villaricca nasce con l’intento di Fare Bene Comune. Per questo lancia un appello a tutta la cittadinanza all’impegno politico. Per Fare Bene Comune è necessario aggregare Persone di buona volontà disposte a mettersi al servizio della comunità liberamente. In concreto, Per Villaricca metterò al centro dell’azione la Buona Amministrazione, la Rigenerazione Urbana, il rafforzamento dei Servizi Sociali, la Scuola, la Cultura e l’Ecologia Integrale per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. La politica è di tutti i cittadini. Per Villaricca intende creare uno spazio politico aperto a tutti quelli che condividono la Carta dei Valori di PER. Per una Politica fatta Insieme! Vi aspettiamo per iniziare un nuovo cammino a Villaricca!”

Tommaso di Nardo potrebbe essere uno dei candidati sindaco delle prossime amministrative. E’ uno dei nomi che circolano per Per e lo schieramento di centrosinistra.

