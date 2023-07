Socrate-Mallardo, concluso il City Camp: una settimana di immersione nella lingua inglese

106 Visite

Le attività progettuali alla Socrate sono continuate fino a ieri mattina con la conclusione del PON ” City Camp” una settimana di immersione nella lingua inglese con madrelingue.

Nel campo linguistico la Socrate -Mallardo é ormai eccellenza certificata dall’agenzia di ” reting linguistico Educo” sono anni che la agenzia a livello Europeo per le lingue attraverso la sua referente Prof.ssa Nunzia Ponzo organizza la cinque giorni in lingua prettamente inglese (i ragazzi vivono questi giorni come se fossero nei collegi d’Inghilterra) esperienza unica per la loro età .

I ragazzi quest’anno oltre il centinaio di 4 e 5 classe di scuola primaria e delle classi della secondaria di primo grado hanno preso confidenza con l’inglese attraverso balli, canzoni, dialoghi, rappresentazioni e cortometraggi, mettendo in risalto la bontà del metodo dei “campus Inglesi “che attraverso ottengono risultati veramente strabilianti.

La scoppiettante Preside dell’istituzione scolastica Socrate-Mallardo anche nel campo delle lingue straniere si è dimostrata lungimirante e avere gran fiuto nel programmare le attività del piano dell’offerta formativa, tanto da istituire da qualche anno la sezione ad indirizzo specifico linguistico che tanto successo sta avendo.

Il piano dell’offerta formativo voluto dalla dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Formichella con una attività didattica innovativa, con una progettualità extracurriculare corposa che spazia trasversalmente in tutte le discipline fanno sì che per l’anno scolastico prossimo si formerà la 14esima sezione con la lettera P.

Il successo del City Camp é da addebitare alla guida attenta delle Prof.sse Angeloni, Cipolletta Improda Terrazzano e Panico, che con maestria hanno guidato le ragazze e ragazzi madrelingua provenienti dall’Europa, dalle America e dal continente africano affiancati da tutor della scuola.

Ringraziamento e plauso va alle famiglie degli alunni della Socrate -Mallardo che hanno ospitato le madrelingue, al Direttore dei servizi amministrativi, ai collaboratori scolastici una grande squadra che fa della Socrate -Mallardo punto di riferimento socio – culturale del territorio a nord di Napoli.

Michele Izzo vicepreside Socrate-Mallardo













