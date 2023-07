Comune di Napoli e Asia premiati da Conai e Legambiente con “Teniamoli d’occhio”

49 Visite

Amministratore Asia Ruggiero: “Oggi Napoli non è più città sorvegliata speciale

ma un esempio da seguire, anche nel settore dell’igiene urbana”

Comune di Napoli e Asia Napoli hanno ricevuto oggi la menzione speciale nel premio Teniamoli d’occhio per le attività finalizzate al miglioramento della raccolta nella VI Municipalità del capoluogo. Il premio è stato consegnato oggi da Conai. L’amministrazione comunale e la società comunale che si occupa della pulizia di Napoli sono state premiate per l’attività lanciata un mese fa nella VI Municipalità del capoluogo, in collaborazione con CONAI, per i quartieri di Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli, una zona che conta in tutto 117.231 abitanti. L’obiettivo nella VI Municipalità è di condividere un nuovo sistema di raccolta differenziata, suddiviso in tre modelli di conferimento: porta a porta, isole condominiali, e isole mobili, calibrati in base alle caratteristiche del territorio.

“Essere qui oggi – afferma Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia, che ha ritirato il premio – testimonia che Napoli viene ‘tenuta d’occhio’ non più come un sorvegliato speciale di cui osservare costantemente i movimenti per prevenirne i danni, ma come un esempio da seguire, anche nel settore dell’igiene urbana e, in particolare, della raccolta differenziata. Il fatto che questo riconoscimento arrivi dal CONAI e da Legambiente è, poi, garanzia di un giudizio critico ed imparziale, che premia i passi avanti che, giorno dopo giorno, stiamo compiendo nel nostro lavoro per Napoli e, in particolare, per i quartieri di San Giovanni a Teduccio, Ponticelli e Barra della VI Municipalità in questo periodo interessati da un importante e complesso progetto di attivazione di un servizio integrale di raccolta differenziata, con declinazioni che tengono conto delle peculiarità di ogni settore del territorio. Il progetto, sotto l’occhio attento del Comune di Napoli, è stato sviluppato con la collaborazione di CONAI, e mira a restituire decoro e dignità anche a quei settori più periferici, che troppe volte restano dimenticati nelle grandi città. I primi risultati e le prime reazioni hanno confermato che il desiderio di partecipare alla cura del territorio ed alla tutela dell’ambiente accomunano tutti i cittadini partenopei; oggi, ciascun Napoletano ha maturato la capacità di proiettarsi al futuro guardando al passato della nostra grande capitale, in una rielaborazione e valorizzazione dinamica delle nostre tradizioni culturali”.

“In questo contesto – prosegue Ruggiero – si colloca l’operato di ASIA, che non può restare ferma e non raccogliere questa entusiasmante sfida; questa consapevolezza anima le nostre scelte per il futuro dell’azienda, che fonda sulle nuove leve e sullo sviluppo industriale e sulla digitalizzazione. Ma soprattutto, per dare una risposta adeguata ai nostri cittadini, dobbiamo alimentare la fiducia che loro ripongono in noi, perché senza di loro e della loro piena collaborazione nessuno nostro sforzo può avere successo. Per questo mi dichiaro onorato di ritirare questo prestigioso premio a nome di tutti i Napoletani, conscio che questo non è un punto di arrivo, ma uno stimolo per continuare con l’impegno di sempre e nuove energie sulla strada che porta ad entrare di diritto tra i comuni più virtuosi nell’esecuzione della raccolta differenziata”.













