La voce del cittadino e appello al consigliere Catuogno. “Marano, attendiamo l’annunciato intervento di pulizia del verde nella zona di San Castrese”

Gentile direttore da cittadina di Marano di Napoli, di via Parrocchia, zona San Castrese, in base a ciò che aveva prefissato nel calendario pubblicato qualche giorno fa del consigliere Domenico Catuogno, mi andava di specificare che nulla è stato fatto riguardo l’intervento della pulizia del verde pubblico. Pertanto auspichiamo che venga fatto nei prossimi giorni, tenendo presente che noi cittadini di via Parrocchia (precisamente le palazzine di via parrocchia) adiacente alla parrocchia di San Castrese ci sentiamo letteralmente abbandonati, per erbacce da anni mai tagliate con presenze di blatte ed animali.