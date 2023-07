MARANO, DONNA TRADITA ORGANIZZA SPEDIZIONE PUNITIVA CONTRO L’AMANTE DEL MARITO. POI LA CONTRO VENDETTA CHE SFUMA E LA SEGNALAZIONE AI CARABINIERI

1.623 Visite

La storia è di pochi giorni fa e, per motivi di privacy, non possiamo raccontarla in toto. Quel che si può scrivere è comunque tanto. Una donna sospetta che il marito la tradisca e dopo un po’ appura il fatto. Sa chi è la donna che frequenta il suo uomo così organizza, assieme al fratello, una spedizione punitiva contro l’amante. Venuto a conoscenza del fatto, il marito della tradita si mette sulle tracce del cognato. Arma in pugno, in una zona centrale di Marano. Vorrebbe regolare i conti, ma non riesce ad incrociarlo. Se ne torna a casa, ma nel frattempo qualcuno si è accorto della scena e avverte i carabinieri. I militari lo individuano e gli sequestrano l’arma, occultata nel sediolino di uno scooter. Il porto d’armi è regolare ma non rinnovato. I carabinieri hanno le mani legate: vorrebbero agire ugualmente, ma l’uomo della segnalazione se ne esce con il classico “tengo famiglia” e si rifiuta di sporgere la denuncia che avrebbe potuto consentire agli inquirenti di agire in ben altro modo.













