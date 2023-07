Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ritira le dimissioni

117 Visite

“A distanza di sette giorni dalla mia decisione di rimettere l’incarico di Sindaco, senza tramiti e senza nascondere i motivi che mi hanno portato a tale sofferta decisione, scaturita dal persistente ostacolo dell’azione amministrativa posta in essere da una parte politica di maggioranza, ritengo di aver ponderato e riflettuto in tutta serenità grazie anche ai tantissimi messaggi di stima e vicinanza oltre che gli inviti di voi cittadini. Il tempo è galantuomo, credo sia giunto il tempo per un governo forte, coeso e leale.

Insieme ai miei più sinceri ed affidabili esponenti di maggioranza e dopo i primi confronti con le altre forze politiche di minoranza presenti nell’assise comunale, la volontà di operare con unità di intenti, liberi da lacci e lacciuoli nell’interesse primario della città è risultata essere la prerogativa indiscussa. Pertanto ho deciso di ritirare le mie dimissioni dalla carica di Sindaco, consapevole più che mai che questo nuovo corso debba essere libero da condizionamenti ed insieme ai rappresentati delle forze politiche in campo cercherò di creare le migliori condizioni per far sì che Somma possa finalmente rinascere. Per qualcuno era scontato le ritirassi, altri si sono preoccupati che non lo avrei più fatto… Le persone e le loro azioni ti cambiano inevitabilmente ma qualsiasi decisione io abbia preso, l’ho fatto sempre con onestà e per amore della mia/nostra Somma Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.













