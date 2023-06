Calvizzano Festival d’Autore, sabato 24 giugno la finale della kermesse: Enzo Gragnaniello special guest

115 Visite

I cantanti in gara saranno valutati da una giuria composta da personalità di spicco del mondo dello spettacolo e da giornalisti. Il vincitore avrà la possibilità di registrare il suo brano in uno studio professionale con l’ausilio di musicisti, arrangiatore e fonico per il mixing; potrà realizzazione un videoclip a corredo del brano; promuovere in Radio il suddetto brano inedito e, infine, pubblicare il brano sulle principali piattaforme digitali.

“È tutto pronto per questa fantastica manifestazione. Il “Calvizzano Festival d’Autore” è ai nastri di partenza. Quest’anno grazie alla Città Metropolitana di Napoli che ha finanziato l’evento e agli altri enti quali Regione Campania, Consiglio Regionale e “Napoli Città della Musica” per il tramite del Comune di Napoli che hanno concesso il patrocinio morale, diventa una kermesse di rilievo nazionale. In gara si sfideranno 12 finalisti under 35, trattasi di giovani autori e compositori, che canteranno un brano inedito mai pubblicato prima. Quest’anno cinque dei dodici finalisti ci raggiungeranno da altre Regioni d’Italia. Arriveranno sul nostro territorio tanti visitatori. I premi che garantiremo al talento che si aggiudicherà il primo posto sono molto appetibili e gli consentiranno di emergere nel mondo della musica. Sarà attribuito, da una giuria di giornalisti, ad un altro finalista il premio della critica in memoria di “Sara Ricciardiello” nostra concittadina, scomparsa tragicamente in un incidente, appassionata di musica e canto. Lo special guest di serata è Enzo Gragnaniello, grandissimo cantautore napoletano. Vi aspettiamo in tanti.” – Ha detto il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.