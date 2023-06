Grimaldi: “Commissariamento Confagricoltura Caserta, le ritorsioni istituzionali al posto del confronto?”

122 Visite

“Inaccettabile e preoccupante lo schiaffo dato agli allevatori di Caserta. Il commissariamento della sezione provinciale di Confagricoltura Caserta, consumatosi evidentemente sulla questione brucellosi, mortifica un territorio, la dialettica democratica, penalizza chi con coraggio si batte per le proprie idee”. Cosi Massimo Grimaldi, questore al personale e consigliere regionale della Campania.

“Sull’episodio – dice – è bene fare la massima chiarezza e capire quale è stata l’ingerenza del Presidente De Luca che ha avviato un dialogo con la struttura regionale, in danno della sezione locale. Siamo, è il timore, alle Istituzioni che si vendicano invece di cercare il dialogo”.

“Se questo dovesse essere vero, le ritorsioni al posto del confronto, saranno opportune riflessioni in Consiglio regionale e, più in generale, nel dibattito nazionale. La Campania vive una situazione non più sopportabile” conclude.













