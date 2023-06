NAPOLI: RASTRELLI (FDI), CITTADINI FIRMINO PETIZIONE CONTRO L’UTERO IN AFFITTO, PRONTI I NOSTRI GAZEBO

98 Visite

“La maternità surrogata è lesiva della dignità della donna, riduce il figlio ad un oggetto in vendita sottoponendolo ad un criminale atto di cessione”. Lo afferma il senatore Sergio Rastrelli, commissario di Fratelli d’Italia a Napoli invitando i napoletani a firmare, presso i gazebo che saranno allestiti dal partito, la petizione a sostegno della proposta di legge per rendere il ricorso alla maternità surrogata reato universale e quindi perseguibile penalmente in Italia anche se commesso all’Estero.

“Partiremo già domattina dal quartiere Vomero-Arenella, insieme con i dirigenti dei locali Circoli e a tanti altri amici e militanti. Allestiremo il nostro Gazebo in via Scarlatti, angolo via Alvino, e lì, dalle 9,30 alle 13,30, incontreremo i cittadini e proporremo il sostegno alla nostra battaglia contro una pratica di surrogazione che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo la sacralità delle relazioni umane”.

Altri gazebo promossi dal coordinamento cittadino del partito di Fratelli d’Italia saranno allestiti in tutti i quartieri di Napoli nei prossimi giorni.

