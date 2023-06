Giovani Casalnuovesi campioni nello sport

76 Visite

A Casalnuovo di Napoli vince ancora lo sport e martedì 20 giugno alle ore 11.30, presso la Giunta Regionale della Campania, l’assessore regionale Lucia Fortini riceverà una delegazione della TATAMIBLACKMAMBA squadra sportiva nata nella città a nord di Napoli, ed oggi eccellenza per le discipline del BJJ (arte marziale, sport da combattimento ed efficace metodo di difesa personale) e delle Mixed Martial Arts (MMA).

La TATAMIBLACKMAMBA da anni colleziona titoli Italiani e quest’anno i risultati sono stati ancora più rilevanti.

A raccontare queste vittorie è il direttore tecnico e atleta Antonio Olivetta e il coach Fabio Condidorio, che ringraziano le associazioni del territorio che negli anni hanno sempre sostenuto i ragazzi: Diego Antonio Borrelli (5 volte Campione Italiano BJJ e Vice Campione Italiano assoluto MMA 2023), i fratelli Antonio ed Ascanio Iorio (già campioni Italiani, Ascanio con un dominio incontrastato anche su categorie di peso superiori).

Menzione speciale per la piccola e terribile Greta Cerbone (2 volte campionessa Italiana) che non concede neanche un punto alle avversarie, Vincenzo Errichiello (Campione Italiano GI) e ancora all’atleta Matteo Parisi. Matteo in particolare, in poco meno di un anno, ha acquisito grandi capacità tecniche che lo hanno portato a conquistare il primo posto nella categoria GI. Ottime in generale le prestazioni di tutti gli atleti che hanno reso possibile la conquista dei Trofei per Team; 4° Class. GI e 5° Class. NOGI.

I risultati sono straordinari considerando che sono raggiunti in una competizione “accreditata” a livello nazionale, che registra 800 partecipanti e circa 100 team presenti.

Gli atleti della delegazione sono:

BORRELLI DIEGO ANTONIO

IORIO ANTONIO

IORIO ASCANIO

CERBONE GRETA

CERBONE KRISTIAN

PARISI MATTEO

ERRICHIELLO VINCENZO

Ad accompagnare i ragazzi saranno Antonio Olivetta, atleta e direttore tecnico, e Giovanni Nappi, capogruppo consiliare a Casalnuovo ed esperto di welfare.













