Morte Luigi ed Enrico Amatore: gli studenti del Segrè organizzano una fiaccolata per venerdì

Si comunica alla popolazione studentesca tutta che in data odierna i rappresentanti di istituto e del collettivo hanno interloquito con gli uffici preposti dei comuni di Marano e Mugnano di Napoli per l’organizzazione di una fiaccolata in onore di Luigi ed Enrico amatore, rispettivamente marito e figlio della nostra dirigente, prof.ssa Raffaelina Varriale. La fiaccolata avrà inizio, venerdì 16/06/2023, alle ore 18:00 nel piazzale antistante la sede di Marano, fino ad arrivare sotto casa della dirigente, dove verrà dedicato ai suoi cari un minuto di silenzio e di sentita partecipazione al dolore che ha toccato lei e tutta la sua famiglia, per poi concludersi nel piazzale antistante la sede succursale, in via Francesco Crispi (Mugnano). Si spera in una viva e sentita partecipazione da parte di tutti gli studenti e si invitano a partecipare anche i docenti e il personale ATA tutto. Ci stringiamo al dolore della nostra dirigente, pronti a poter essere di aiuto e supporto in qualsiasi momento e modo, come lei stessa ha fatto per noi nel corso degli anni.