MARANO, LADRI FANNO IRRUZIONE IN UNA CASA E UTILIZZANO SPRAY NARCOTIZZANTE. BOTTINO: SVARIATE MIGLIAIA DI EURO. DUE BAMBINI NELL’ABITAZIONE

Furto in casa a Marano, l’ennesima. I ladri avrebbero utilizzato, dopo l’irruzione, anche spray narcotizzante. E’ accaduto l’altra notte in via Del Mare, al parco delle Orchidee. Da quanto si apprende, i ladri sarebbero entrati in un’abitazione nel cuore della notte e avrebbero utilizzato lo spray (almeno queste sono le prime indicazioni) per stordire i residenti, mamma, papà e due figli, che erano già a letto. L’allarme è stato lanciato l’indomani dalla collaboratrice domestica della famiglia, che ha notato il disordine lasciato in giro dai malviventi. I ladri, secondo una prima ricostruzione, avrebbero portato via svariate migliaia di euro, probabilmente circa 10 mila, tra soldi in contanti e gioielli di valore. I contanti erano custoditi in alcuni biglietti di auguri: erano soldi donati ai bambini per recenti cerimonie e festività. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri della locale compagnia.













