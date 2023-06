Marano, arresti domiciliari per il ras dei Polverino “Mellone”: ha pestato un parcheggiatore a Fuorigrotta

558 Visite

Il giudice per le indagini preliminari, Nicoletta Campanaro, ha disposto gli arresti domiciliari per Luigi De Cristofaro, alias Mellone, elemento di spicco del clan Polverino. De Cristofaro era uscito dal carcere, dopo aver scontato la sua pena, appena pochi mesi fa.

De Cristofaro è accusato di aver brutalmente aggredito, con un corpo contundente, un parcheggiatore della cooperativa Parking and service di Fuorigrotta (Edenlandia). Nel provvedimento che dispone i domiciliari si fa riferimento a una spedizione punitiva compiuta dall’indagato nelle ore successive alla gara di calcio Napoli-Roma. “Mellone”, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe avuto un alterco con il parcheggiatore che lo aveva richiamato in quanto aveva sbagliato la direzione di marcia dell’uscita dal parcheggio. Il pregiudicato, come osserva il gip, avrebbe prima minacciato l’operante, prima attraverso il tentativo di investimento con la propria autovettura, e successivamente con una serie di minacce verbali. Tra queste, si fa riferimento alle seguenti parole che avrebbe utilizzato De Cristofaro: “Tu non sai a chi song e a chi apparteng”. E ancora: “la prossima volta te vott sott verament”. Nelle ore successive all’accaduto, De Cristofaro si sarebbe nuovamente recato a Fuorigrotta e avrebbe colpito al capo l’operatore, poi soccorso dal fratello e da altri dipendenti. Il parcheggiatore, refertato in ospedale con una prognosi di 14 giorni, ha poi sporto denuncia alle forze dell’ordine.













