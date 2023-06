Berlusconi, funerali al Duomo. Il testamento: lascito per Marta Fascina. I figli comprano pagine giornali per l’ultimo saluto

144 Visite

Il carro funebre è a Villa San Martino

Il carro funebre che trasporterà il feretro di Silvio Berlusconi da Villa San Martino al Duomo di Milano per i funerali in programma alle 15 è arrivato intorno alle 10.20 nella residenza dell’ex premier. La salma era stata trasferita ad Arcore dall’ospedale San Raffaele, dove l’ex premier è morto lunedì scorso.

La bandiera dell’Unione Europea è stata abbassata a mezz’asta oggi davanti al Consiglio, a Bruxelles, in segno di lutto per la morte di Silvio Berlusconi, per quattro volte presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana. Lo riferiscono fonti Ue.

Il Duomo di Milano chiuderà le porte al normale flusso di fedeli e turisti oggi a mezzogiorno, per riaprirle alle 13:30. A quell’ora potranno iniziare ad entrare i partecipanti ai funerali dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Da questa mattina è iniziato il montaggio delle 15mila transenne che delimiteranno i passaggi e le vie di fuga in piazza Duomo dove potranno assistere alla funzione attraverso due maxischermi circa diecimila persone. Le autorità entreranno dall’ingresso sud attraverso piazza Fontana, punto dove arriverà anche il feretro (scortato da Villa San Martino ad Arcore dalla polizia stradale e poi dalla polizia locale di Milano), che quindi non entrerà nella cattedrale da piazza Duomo. Imponente il dispositivo di sicurezza con l’impiego consistente di forze dell’ordine. Come già annunciato dalle 10 chiude la fermata della metropolitana di Duomo. Nel corso della giornata sono deviati i percorsi anche di diverse linee di tram e bus.

I figli: «Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l’amore»

«Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi» è il messaggio firmato da tutti i cinque figli di Silvio Berlusconi, che nel giorno dei funerali, hanno preso una pagina a pagamento sui maggiori quotidiani italiani, dal Messaggero al Corriere della Sera, da Repubblica alla Gazzetta dello Sport. Il testo – firmato da Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi – ha uno sfondo blu ed è corredato da una immagine dell’ex premier di qualche anno fa, sorridente, con la giacca e la classica cravatta blu a pois. Una pagina con lo stesso sfondo è stata presa anche da Mediaset con la scritta «tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi».

Bandiera dell’Ue a mezz’asta

Il Duomo chiuderà alle 12 e riaprirà alle 13.30

Berlusconi, i figli comprano una pagina su tutti i giornali italiani nel giorno dei funerali: «Vivrai sempre dentro di noi»

Per vendere il gruppo l’ok di tutti i figli, spunta il lascito in denaro per Marta Fascina

Le rassicurazioni di Fininvest e MFE-Mediaset su una gestione in continuità delle tv, dopo la morte del fondatore dell’impero Silvio Berlusconi non hanno placato la speculazione che continua a immaginare scenari di vendita della holding televisiva di diritto olandese. Coloro che fiutano stravolgimento probabilmente confidano in inaspettate novità che potrebbero emergere dall’ultima versione del testamento di Berlusconi, custodito nello studio RLCD del notaio Arrigo Roveda di Milano, storico consulente del Cav.

Berlusconi, nel testamento (blindato) un lascito in denaro per Marta Fascina. Per vendere il gruppo l’ok di tutti i figli.













