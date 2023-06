Morte Berlusconi, Di Fenza: “Ci lascia un imprenditore illuminato”.

104 Visite

Con la morte di Silvio Berlusconi va via un pezzo della seconda repubblica. L’Italia oggi perde un imprenditore illuminato, politico lungimirante e leader indiscusso della destra riformista e liberale italiana. Siamo grati a lui per quanto fatto. Ancora oggi tantissime famiglie lavorano nelle imprese della famiglia. Con la sua lungimiranza ha generato ricchezza, lavoro, successi e vittorie dalla politica allo sport, dall’edilizia alla tv, passando per l’editoria e il settore immobiliare. Esprimiamo grande tristezza e cordoglio alla famiglia in questo momento. – Lo hanno dichiarato in una nota congiunta il Consigliere Regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza e la componente della consulta regionale per la condizione della donna della Campania Maria Russo













