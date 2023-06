Enrico e Luigi, una famiglia sconvolta da un dramma che ora non deve sentirsi sola

Una famiglia normale dai grandi valori culturali messi a disposizione dell’intera collettività a nord di Napoli che in pochi attimi si è ritrovata nel baratro assoluto della lacerazione dell’anima dove il buio assoluto primeggia nei cuori. Questo è successo alla famiglia Amatore-Varriale, da sabato, alla notizia del tragico incidente in volo che ha visto perire padre e figlio lasciando in un dolore lacerante la mamma, le sorelle e il fratello e una intera comunità, quella a Nord di Napoli attonita per una disgrazia immane che ha colpito una famiglia da sempre punto di riferimento della cultura e della socialità nei comuni di Mugnano e di Marano. La Professoressa Varriale, donna di scuola con spiccate capacità gestionali delle risorse umane e organizzative vive nell’incredulità dell’accadimento non avendo ancora metabolizzata la tragica cadenza di avvenimenti che le hanno tolto il pilastro della sua vita, il marito Luigi e cosa ancor più inumana la perdita del figlio Enrico. Solo l’amore dei suoi figli, del lavoro che ha sempre vissuto con passione, della condivisione del lavoro più bello, quello dell’insegnamento con i suoi insegnanti, alunni e di tutto il personale del Segré che tanto la amano potrà lenire ma non cancellare un dolore così forte, nella consapevolezza che i giovani del nostro territorio hanno bisogno di una guida amorevole capace e competente quale è la Preside Varriale. Luigi Amatore marito esemplare, amorevole padre era un capitano dei vigili urbani in pensione attenta guida dei figli in particolare del più piccolo Enrico il cucciolo di casa che non lasciava un momento e anche sabato scorso per non fare andare da solo l’amato figliolo all’esercitazione di volo lo ha accompagnato, forse il destino ha voluto quel legame d’amore puro fosse indissolubile. Enrico ragazzo semplice, amorevole, con la volontà di voler diventare un pilota d’aereo, di spiccata intelligenza era colui che rendeva le giornate della famiglia gioiose per il grande amore che nutriva per la mamma, il papà ,il fratello e le sorelle maggiori. Il giovane aveva un senso spiccato di altruismo, sempre pronto a venire in aiuto a chi ne avesse bisogno. In passato era stato anche un atleta della squadra di basket il “Delfino” di Mugnano dove è ricordato come un ragazzo leale nel gioco e nei rapporti con i compagni e il gruppo Dirigente, Mugnano e tutto il territorio a Nord di Napoli perdono due figli di alto spessore umano e culturale. Alle due sorelle Anna e Giuseppina pure loro docenti all ‘I. C. Socrate-Mallardo, al Fratello Vincenzo maresciallo della Finanza nell’isola di Lipari tanta forza per ” blindare” amorevolmente la mamma prof.ssa Lina Varriale affinché questa lacerazione dell’anima per un dolore così forte possa essere metabolizzata e lenita con l’amore che ha sempre trasmesso ai suoi giovani allievi.

Michele Izzo vicepreside I. C. Socrate-Mallardo.