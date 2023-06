Marano, effetto giunta: riunioni tra i gruppi di maggioranza. Incontro Pd- Marano rinasce. Al momento non ci sarebbe spazio per le “Caramelle di Scafati”. Poi c’è la questione Paragliola

111 Visite

Non è ancora la bancarella del terrone, ma i primi step non fanno ben sperare. Ed è strano che tutto ciò si verifichi sotto gli occhi di un sindaco, Matteo Morra, che ha un carattere ostico, anzi spigoloso, ma che è sicuramente amante del perfezionismo e della professionalità. Ed è strano pertanto che alle riunioni di gruppi di partito, come nel caso del Pd e di Marano rinasce, tra i direttori di orchestra figurino anche persone che non hanno alcun ruolo ufficiale. Candidati al consiglio comunale, non eletti, che da sempre si aggirano sugli uffici comunali e che ora sono onnipresenti, ad ogni riunione. Il sindaco, in campagna elettorale, aveva bacchettato il padre di un candidato consigliere di Izzo, assiduo frequentatore dei locali dell’ufficio tecnico comunale, ma “tollera” invece altri della sua cordata.

Al netto di questi primi aspetti, che non sono passati inosservati, la discussione sulla giunta sta prendendo una piega non ipotizzata. Da Morra ci aspettavamo, noi ed altri, un approccio più di alto livello. E invece è la solita gazzarra sugli assessorati e sulla presidenza del consiglio comunale. Voci autorevoli, rilanciate da esponenti vicino al primo cittadino, riferiscono i dietro le quinte e di Mimmo Paragliola, ultra veterano della politica locale, che a loro dire sarebbe quasi ossessionato dalla questione presidenza del Consiglio comunale, che in realtà il primo cittadino e altri vorrebbero affidare all’avvocato penalista Gaetano Mosella. Paragliola, insomma, non si capacita: per lui la presidenza dell’assise è quasi una ragion d’essere, un fatto di principio.

Quanto alla giunta, invece, giunge voce che alle “Caramelle di Scafati”, un noto duo della politica cittadina, in prima battuta sostenitori di Luigi Baiano, non verrà assegnato (almeno per ora) alcun assessorato. E’ un bluff o verità? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando sarà chiaro anche il destino di Teresa Giaccio e Carmine Carandente, i due “fratelloni d’Italia”, che ambiscono ad ottenere un assessorato da Morra, con il Carandente che sarebbe in pole proprio per la poltrona assessorile. Anche su questo punto, Morra sta stupendo (in negativo) anche i suoi più forti sostenitori. Non tutti, infatti, vedono di buon occhio questa cosa. Carandente è persona degnissima, sia chiaro, ma lontana mille miglia dagli standard che ci aveva prospettato il neo sindaco.

Altra cosa che non è del tutto chiara è se Marano Rinasce non è altro che una filiale o succursale del Pd. Se lo è, Morra e i dem non porteranno a casa solo gli assessorati che già hanno richiesto per loro (due per il sindaco e uno per il Pd), ma eventualmente anche quello o quelli del gruppo Marano rinasce. Se così fosse, per il resto della truppa ci sarà veramente pochissima trippa da dare ai loro gatti. Pochissima.













