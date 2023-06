Marano, un viaggio a Procida senza muoversi dal plesso Alfieri

189 Visite

Venerdì 9 giugno, l’Istituto Comprensivo Amanzio Ranucci Alfieri, Scuola Polo

per le biblioteche scolastiche della Regione Campania, nel plesso Alfieri di

via Tagliamento, presenterà al territorio la manifestazione M’ARRECREO A

PROCIDA, due visite teatralizzate con inizio alle ore 9:30 e alle 11:30 con un

allestimento che trasformerà la scuola nell’isola di Procida dove i visitatori,

accolti da personaggi famosi e tipici isolani, passeggeranno in 4 luoghi

significativi della uscente capitale della cultura italiana: la Corricella, la Chiesa

di san Michele Arcangelo, l’isola di Vivara e Palazzo d’Avalos. Qui le

suggestioni si moltiplicheranno grazie alla possibilità di conoscere la storia

dei siti visitati e le eccellenze gastronomiche e artistiche, accompagnati da

balli e canti della tradizione napoletana e procidana e dalla declamazione di

una poesia di Anna Maria Scotto di Monaco in omaggio all’isola, per

concludersi presso un corner shop dove saranno esposte, borse artigianali,

calamite, bijoux, astucci, cartoline e segnalibri, oggettistica e manufatti

realizzati dal laboratorio di ceramica “m’arrecreo” della scuola. L’evento

rappresenta la conclusione del progetto continuità verticale tra le classi quinte

e tutte le classi della secondaria di primo grado, durante il quale i ragazzi

hanno svolto incontri di lettura ad alta voce del libro “I viaggi di Giuditta”,

Fioranna edizioni, ambientato a Procida, località che è stata anche meta di

uscite didattiche con visita guidata che tutte le classi hanno effettuato a fine

maggio. Al progetto hanno preso parte tutte le docenti delle classi

interessate, e la proloco di Procida, che sarà presente oggi con un suo

rappresentante, gemellata con la proloco Marano Flegrea.

Nota stampa IC Amanzio Ranucci Alfieri













