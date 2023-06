Travolse e uccise due rapinatori a Marano, scarcerato Giuseppe Greco. Ai domiciliari con braccialetto elettronico

Greco Giuseppe fu condannato in primo grado ad anni 14 e mesi 4 di reclusione per duplice omicidio volontario. Due settimane fa in Corte d’assise d’appello, quinta sezione penale, presidente Ginevra Abbamondi, Giudice a latere Dottoressa Taddeo, in accoglimento della proposta di concordato avanzata dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Luigi Poziello del foro di Napoli nord, con parere favorevole del Procuratore Generale Dottor Giovanni Cilenti, ha rideterminato la pena in anni 10 di reclusione (con sconto pari ad anni 4 mesi 4).