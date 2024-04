Agguato a Ponticelli: ferito un 52enne

125 Visite

Agguato a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli: ieri sera, un uomo di 52 anni è stato ferito alle gambe da uno sconosciuto, che gli si è avvicinato ed ha esploso due colpi di pistola. L’uomo è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla vicenda indaga ora la polizia. Nessuna conseguenza per la moglie, che in quel momento era con lui, a parte il comprensibile spavento. Già recuperati i due bossoli calibro 7,65 sul luogo della vicenda: la versione dell’uomo è comunque al vaglio degli inquirenti.













