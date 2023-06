Concerto di fine anno scolastico alla parrocchia San Giacomo Apostolo di Calvizzano

483 Visite

Hanno incantato il pubblico e riscosso il plauso di tutti i presenti. Stiamo parlando degli alunni delle Prime, Seconde e Terze classi dell’Istituto Comprensivo Statale Marco Polo di Calvizzano che si sono esibiti con tanto di strumenti musicali nella Parrocchia San Giacomo Apostolo di Calvizzano, intonando diversi brani: Ninna Nanna, Il Carnevale di Venezia, Te Deum, I Just Called to SAY I Love You, Sinfonia n.5, Sinfonia n. 40, All OF ME, Fuori c’è il Sole e Libertango. Ad assistere al concerto di fine anno scolastico, oltre ai docenti di strumento, i genitori del coro della classe 3 C, che ha intrapreso il percorso ad indirizzo musicale.

Una performance da cui è venuto fuori tutto il talento degli allievi che si sono formati, sul piano musicale, grazie alla competente guida e accompagnamento dei docenti: Ida Tramontano, presentatrice; Pasquale Mallardo al pianoforte; Giovanni Migliaccio alla chitarra; Roberto Natullo al flauto traverso; Fabio Carfora alle percussioni; Marco Migliucci ha curato la musica. L’istituto è diretto dalla prof.ssa Francesca Schiattarella. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal parroco della Chiesa di San Giacomo di Calvizzano che per alcune ore ha ospitato i giovani orchestrali sulla navata dell’altare.