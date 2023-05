TARI, ACAMPORA (PD): “Solleciterò la Giunta Comunale per un rateizzo da destinare alle Imprese e chiarezza sul bonus compensativo alle famiglie”.

112 Visite

E’ il Capo Gruppo del PD al Consiglio Comunale di Napoli Gennaro

Acampora, ad incalzare sul tema della Tari, delicato quanto urgente

sia per la politica che la cittadinanza. Il Capo Gruppo PD, a valle degli odierni impegni preparatori in vista dei prossimi, strategici ed importanti, Consigli Comunali ha

dichiarato: “sulla Tari e gli aumenti previsti, ho idee molto chiare

da sottoporre al Consiglio. In occasione della Seduta convocata per il

giorno 25 in prima e poi il 30 maggio in seconda convocazione,

chiederò all’Assessore al Bilancio e al Consiglio, ulteriori giorni

per permetterci di lavorare ed approvare la delibera in seconda

convocazione, al fine di prevedere ogni strada utile per potenziare il

più possibile quel bonus integrativo per tutte le famiglie”. Sul Tema

della Tari e dei relativi aumenti, dovuti al caro energia e altresì

dalle leggi nazionali in materia, Acampora ha rilanciato la sua

proposta, con una novità da destinare al mondo dell’Imprenditoria

locale: “per quanto riguarda gli aumenti che investiranno il mondo

dell’Impresa locale, la mia idea è di lavorare su una forma di

rateizzo il più dilazionato possibile, e senza interessi, per

supportare concretamente anche l’importantissimo mondo

dell’imprenditoria e delle PMI napoletane”.













