M5S Campania: “Stravolti i procedimenti regolamentari in Consiglio regionale”

I consiglieri Cammarano, Ciampi e Saiello: “E’ un comportamento che svilisce le istituzioni”

“Oggi in Aula abbiamo assistito allo stravolgimento dei procedimenti regolamentari del Consiglio regionale. A quanto pare è consentito il voto ad oltranza delle mozioni dell’opposizione fino al loro respingimento. Nel caso di specie la mozione relativa al distacco dai tetti di spesa della diagnostica urgente per i malati oncologici e per i malati di altre patologie gravi è stata votata 3 volte. Il rispetto delle regole non può essere derogato solo perché il risultato non asseconda la volontà della Giunta regionale. E’ un comportamento che svilisce le istituzioni e che stigmatizziamo con forza”. Lo dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.













