BALLOTTAGGIO MARANO. FRATELLI D’ITALIA AGLI ELETTORI: “GIACCIO E CARANDENTE VOTANO PD, NON CI RAPPRESENTANO. FATTO GRAVISSIMO”

Dal Parlamento fino ai Comuni e ritorno: Fratelli d’Italia ed il Partito Democratico non hanno praticamente nessun punto di contatto. Ovunque ci sia uno non può esserci l’altro.

Forse alcuni esponenti di Marano di Napoli non hanno ben chiara questa netta distinzione di visione politica e del fare politica.

Teresa Giaccio, e Carmine Carandente hanno scelto pubblicamente di dare il proprio appoggio a Matteo Morra, esponente storico della sinistra cittadina e candidato Sindaco della sinistra Deluchiana.

Il Partito dovrà valutare se prendere o meno provvedimenti nei confronti dei due esponenti che forse si ritengono al di sopra del simbolo che dovrebbero invece rappresentare coerentemente con i valori identitari di un Partito come FdI.

Non riteniamo basata su alcun fondamento politico la scelta di appoggiare il candidato Sindaco Matteo Morra; anzi, riteniamo tale scelta del tutto personale e dannosa per l’immagine del Partito che fa sorgere più di qualche dubbio: che opposizione sarà quella dei due consiglieri in caso di vittoria di Morra? A questo punto si potrebbe pensare che l’inaspettato aiutino diventi un vero e proprio sostegno con relativa ricompensa ma per chi? Fratelli d’Italia merita più rispetto.

