Napoli, la Casa dell’amicizia: domani l’inaugurazione del centro polifunzionale nato con il contributo del Centro Aktis

La “Casa dell’amicizia”, il centro polifunzionale di accoglienza e aiuto per i senza dimora, gli anziani e le famiglie in difficoltà del quartiere, verrà inaugurata domani 25 maggio alle ore 17 in via Francesco Ferrante D’Avalos 21, nei pressi di piazza Poderico, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

L’iniziativa è stata promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, con il decisivo sostegno di Valerio Scoppa e del Centro Aktis da lui diretto.

Una bella sala, ristrutturata con cura e senso della bellezza, per dare ai più poveri dignità e amicizia; bagni e docce per chi non ha casa, punto-cucina per preparare pasti e momenti conviviali per chi è solo e ha bisogno. La possibilità di accoglienza notturna nei mesi di “emergenza-freddo”.

Questo e molto altro avrà luogo nella Casa dell’amicizia, animata dalla Comunità di Sant’Egidio del Vasto e dai tanti amici e volontari che metteranno a disposizione il loro tempo e le loro risorse.

All’evento parteciperanno tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del Centro. In primis Valerio Scoppa e il Centro Aktis, l’avvocato Alessandro Senatore (senza il quale non si sarebbe creata questa preziosa collaborazione), l’ingegnere Pasquale Albano, che ha curato gratuitamente la ristrutturazione, la dottoressa Raffaella Guarracino e gli amici della Quarta municipalità, con la sua presidente Maria Caniglia.













