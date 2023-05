GDF NAPOLI: NATANTI RUBATI AD AMALFI E GAETA RITROVATI DOPO POCHE ORE DALLE UNITA’ NAVALI DELLE FIAMME GIALLE DI NAPOLI.

233 Visite

Nel corso della diuturna attività di vigilanza una motovedetta in dotazione alla dipendente Stazione Navale di Napoli, nella mattinata del giorno 23 individuava, in località San Giovanni a Teduccio (NA), un natante che per modalità di ormeggio attirava l’attenzione dei militari.

Saliti a bordo dell’imbarcazione, i finanzieri appuravano la presenza di evidenti segni di effrazione e dopo aver esaminato quanto abbandonato, con l’ausilio delle nuove tecnologie installate sugli assetti che permettono la consultazione delle banche dati direttamente da bordo, venivano confermati i sospetti dei militari, in quanto l’imbarcazione era stata oggetto di furto la notte precedente nel porto di Gaeta (LT). Questo è il secondo ritrovamento lampo effettuato nella zona di San Giovanni in quanto solo due giorni prima

era stata recuperata un’altra imbarcazione rubata nella notte precedente ad Amalfi (SA). Esplicate le attività di rito, entrambi i motoscafi sono stati riconsegnati ai rispettivi proprietari. Sono in corso le attività investigative per risalire agli autori del furto.

Le attività sopra descritte rientrano nell’espletamento delle funzioni demandante alla Guardia di Finanza quale unica Forza di Polizia in mare ed a cui gli utenti del mare si possono rivolgere anche utilizzando il numero di pubblica utilità 117.













