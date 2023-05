Quarto, ipotesi voto di scambio: sequestrati soldi e fac simili elettorali

138 Visite

Gli agenti della squadra mobile di Napoli, alla vigilia della tornata elettorale del 14 e 15 maggio, hanno sequestrato quattro tessere elettorali, ovvero fac simile, che riportavano l’indicazione di voto per una candidata, V.C., poi risultata eletta con il candidato sindaco Sabino in consiglio comunale, e cinque banconote da euro 50. I fatti si sono verificati nella zona della Loggetta, a Napoli. La candidata risulta essere tra le più votate in una delle liste che sostenevano Sabino, riconfermato sindaco di Quarto.

La notizia è riportata da Pozzuolinews.













