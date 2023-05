Mugnano, piano urbanistico: approvata convenzione tra il Comune e l’università Vanvitelli

118 Visite

Con determina dirigenziale n. 418 del 5 Maggio 2023 dell’ufficio tecnico V settore è stata approvata la bozza dì convenzione tra il Comune di Mugnano di Napoli e l’università Luigi Vanvitelli per le attività di pianificazione urbanistica del territorio del nostro comune. Si realizza quindi quello che da inizio di questa legislatura il PD sta sollecitando: avvio della procedura per la redazione del PUC. Come sottolineato in un precedente comunicato questo provvedimento è di necessaria importanza per il nostro territorio in quanto serve per disegnare un idea di città. Quale deve essere l’espansione residenziale. Quale deve essere l’espansione industriale. Quale quella dei servizi e delle attrezzature. Come riqualificare il centro storico. Nella determina in particolare è specificato che le attività di supporto e collaborazione dell’Università dovranno riguardare tra l’altro ipotesi per il parco agricolo. Anche questo obiettivo previsto dal nostro programma elettorale diventa finalmente una questione centrale. Riteniamo che bisogna dare un significato al parco, in particolare cosa realizzare e come.

