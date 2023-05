Nola, parte l’accentramento per le visite peritali in materia di contenzioso di invalidità civile

73 Visite

Domani 18 maggio alle ore 13:00, presso il Tribunale di Nola, con sede alla Piazza Giordano Bruno, Reggia Orsini, sarà siglato un Protocollo di intesa tra il Tribunale di Nola, l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L., per la gestione del servizio di accentramento delle operazioni peritali del contenzioso in materia di invalidità civile (ex art. 445 bis. c.p.c. )

L’intesa sarà sottoscritta dal Presidente del Tribunale di Nola p.t. dott.ssa Paola Del Giudice, dal Direttore del Coordinamento Metropolitano I.N.P.S. di Napoli, dottor Roberto Bafundi e dal Direttore p.t. dell’I.N.A.I.L., dott. Attilio Orio.













