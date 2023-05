AMMINISTRATIVE MARANO, IL CONSIGLIO COMUNALE CHE VERRA’, I RISCHI E LE TANTE INCOGNITE SULLA DURATA

317 Visite

Comunque vada, i rischi politici (durata della consiliatura) e per un eventuale nuovo scioglimento per altri motivi sono comunque alquanto alti.

In Consiglio comunale, chiunque dovesse vincere, troveremo persone che hanno già fatto parte di consigli sciolti per mafia, qualche personaggio un po’ chiacchierato, qualcuno tirato dentro qualche vecchia indagine giudiziaria, qualcuno condannato in primo grado nell’ambito di vicende comunali, qualcuno – come quasi sempre accada – con parentele decisamente scomode.

Auspichiamo, tuttavia, che tutta vada per il meglio e di essere smentiti almeno una volta. Restiamo ad ogni modo vigili su quanto potrà eventualmente accadere nei prossimi 12 giorni e in futuro nel civico consesso.

Se vince Morra.

Maggioranza: Morra (sindaco). Cecere, Mosella, De Biase, Di Marino, Paragliola, Aria, Catuogno, Aprea, Marra, Chianese, Di Luccio, Vallefuoco (Mancini), Battilomo, Lepre, De Magistris.

Minoranza: Izzo, De Stefano, Santoro, Rusciano, Fanelli, Savanelli, Schiattarella, Giaccio, Baiano.

Se vince Izzo.

Maggioranza: Izzo (sindaco), De Stefano, Frecciarulo, Santoro, Rusciano, Pace, D’Orsi, Napolano, Marzi (Cerullo), Cerullo, Taglialatela, Licciardi, Carbone, Migliaccio, Spinosa, Sarracino.

Minoranza: Morra, Cecere, Mosella, De Biase, Fanelli, Savanelli, Schiattarella, Giaccio, Baiano.













