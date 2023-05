Amministrative Marano, mister 150 mila visualizzazioni non supera le 2 preferenze: le urne deludono Chicherchia

67 Visite

Doveva essere, a suo dire, l’outsider di questa campagna elettorale e invece è rimasto fuori, non dal Consiglio, ma dalla partita. E’ la storia di Giuseppe Chicherchia, candidato con Luigi Baiano Sindaco nella lista “Insieme per Marano”, che all’esito delle votazioni ha incassato solo due voti. Insomma un magrissimo bottino per uno come lui che si definiva “un volto nuovo per una Marano sportiva”. Celebri i suoi manifesti con i quali ha tappezzato la città, innovativa la scelta di incollare sul furgone le sue foto, sostanzioso l’investimento economico ma a nulla è bastato. In queste settimane le sue dirette social hanno destato scalpore, circa 150 mila utenti su Facebook hanno ascoltato le proposte di Chicherchia. Indimenticabili le sue contestazioni contro i candidati che osavano parlare di “Costituzione”. Lui che si definiva un uomo del popolo è stato tradito proprio dal quel popolo che non gli ha dato fiducia. In tutta questa storia Chicherchia, nonostante non ce l’abbia fatta, resta un candidato che ha dato brio ad una campagna elettorale per alcuni tratti noiosa, noiosissima. “Un lampo su Marano”: così è stato definito da qualche elettore per la sua capacità di colpire chi lo ascoltava. Ora sul suo profilo social è sparito tutto, forse la delusione, forse il rammarico, forse lo sconforto. Resta l’impegno e la dedizione ma quanto avrà speso a fronte di due voti raccolti?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS