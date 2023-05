Amministrative Marano, la Contessa di Monteleone fa il pieno di preferenze. Tra i mugnanesi solo Guarino a sostegno di Izzo

761 Visite

La “Contessa di Monteoleone”, bruciati sei o sette candidati sindaco, si consola con gli oltre 840 raccolti nei suoi feudi. Teresa Giaccio (foto anni Novanta) e la vittoria di Pirro: entrerà in Consiglio comunale, all’opposizione, ma il centrodestra ha sprecato un’occasione d’oro per vincere la partita e governare la città. Chissà se si dimetterà e lascerà spazio al suo fedelissimo, Carmine Carandente, che meriterebbe (per l’impegno) di entrare in Consiglio. Purtroppo Carmine rimarrà deluso.

Tanti i “mugnanesi”, invece, a sostegno del candidato sindaco Morra: da Albanese, ex consigliere ed assessore a Mugnano, a Soreca, da Rigotti, Liccardo, Micillo a Santopaolo, erano tutti con Morra, così come il consigliere regionale Porcelli, un tutt’uno con i Carandente e la lista Demos.

Solo Biagio Guarino, tra i mugnanesi (è un consigliere comunale in carica), ha sostenuto convintamente Izzo. Sostegno condiviso con Giovanni Pagano, da Chiaiano, fin dall’inizio della campagna elettorale.













