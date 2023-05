Amministrative Marano, considerazioni e appello finale di Zavarone

161 Visite

“PER le Persone e la Comunità” con Luigi Zavarone candidato sindaco.

Per la prima volta nella vita del nostro Comune si è presentata una rete di azione

politica “PER le Persone e la Comunità” composta da professionisti, volontari, giovani,

che partendo dalla Dottrina Sociale della Chiesa, hanno deciso di metterci non solo la

faccia ma anche il cuore e la passione per dare a questa città una buona amministrazione.

Hanno deciso di formare una squadra di attenti lettori dei bisogni, lasciatemi il termine

dei “maranesi perbene”. Non certamente sprovveduti, come si è a volte esternato, anche

in maniera poco elegante. Certamente senza alcun legame o appoggio politico qualsiasi.

Pensiamo e ribadiamo che per il bene del nostro “grande” Comune questa fosse la base

per la costruzione della nostra squadra. Squadra è un termine che voglio estendere a

tutti coloro che, in questa intensa campagna elettorale ci ha sostenuto e aiutato in prima

persona e che, mi permetto di aggiungere, sono stati e saranno il nostro valore aggiunto.

Presenza, ascolto capi saldi sui quali certamente continueremo a lavorare e sui quali

baseremo il nostro lavoro. La partecipazione e la condivisione, con loro, non sarà solo

il nostro slogan, ma sarà il nostro metodo. L’unica promessa assoluta che possiamo fare

è che sceglieremo sempre e solo dopo aver valutato attentamente tutti i suggerimenti,

tutte le proposte che andranno incontro al “Bene Comune”. Anche se consapevoli che

non potremo accontentare tutti, ma fermamente intenzionati ad improntare la nostra

azione su una parola chiave: buonsenso. Lavoreremo su progetti fattibili, pensati come

investimenti per il futuro. Lavoreremo su prospettive, su territorio, lavoreremo

sull’ambiente, Politiche sociali, giovani e sport, cultura e turismo, infrastrutture, bilanci

certi e certificati. Cercheremo di affrontare il tema Ambiente in maniera molto

specifica, per noi sarà di primaria importanza. Lavoreremo per chi Marano già lo vive;

lavoreremo per far innamorare di Marano chi solo ci dorme e lavoreremo per tutte

quelle persone che, come me, che hanno creato un futuro, una famiglia nel nostro

Comune.

Lavoreremo partendo non solo dai programmi, ma soprattutto dalle persone.

La discontinuità dell’Amministrazione pensiamo fosse necessaria, farà bene alle idee

e porterà cambiamenti, un vento nuovo. Non siamo rivoluzionari, chi ci conosce, sa da

dove veniamo e ci incontrerà quotidianamente per le vie della città, proprio come è

sempre accaduto in questi anni. Noi siamo per la discontinuità che è bene ribadire,

come abbiamo fatto nell’intera campagna elettorale, è stata chiesta anche e soprattutto

negli incontri avvenuti con le altre forze politiche, soprattutto quelle riconducibili alle

vecchie amministrazioni. Situazione nella quale, ci è parso sin dai primi incontri, non

ci fosse la minima volontà di far aderire la nostra Rete Politica alla loro. Noi siamo e

saremo per la collaborazione e disponibilità per il Bene Comune, per il bene della

nostra città a partire dagli ultimi, a partire dalla legalità e contro qualsiasi forma di

prevaricazione. Noi la lotta alla camorra la faremo con la Buona Amministrazione.

Noi porteremo avanti questo percorso di cambiamento, dando sostanza al desiderio di molte persone di essere protagonisti nelle scelte del nostro Comune. Marano ha bisogno di

partecipazione, ha bisogno della passione della sua gente, ha bisogno di nuove idee e

di persone che si battano per realizzarle. Noi ci siamo e non ci fermeremo,

continueremo le nostre battaglie anche dopo questa tornata elettorale. Il cammino di

PER Marano è iniziato e non ci fermeremo e non ci fermeranno. L’alternativa c’è al

Cambiamento con “PER le Persone e la Comunità” con Luigi Zavarone Sindaco

Votateci!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS