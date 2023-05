Marano, Anna compie 100 anni. Vive in via Svizzera e ha 5 figli

Anna Tancredi, nata a Napoli il 12 maggio 1923, sposata con Napolano Gennaro (deceduto) il 16 aprile 1942, compie oggi 100 anni. La neo centenaria, che vive a Marano, in via Svizzera, ha 5 figli: Filomena, Anna, Salvatore, Alfredo e Patrizia, 10 nipoti e 10 pronipoti. Ha lavorato, per anni, in una fabbrica di gelsomini insieme al marito. È una donna molto attiva e solare e lo è ancora tuttora. Fino all’anno prima della pandemia, come raccontano i familiari, ha viaggiato molto, ama stare molto in compagnia, soprattutto dei giovani.

Alla signora Anna e ai suoi familiari gli auguri calorosi della nostra redazione.